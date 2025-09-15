El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre

Este lunes 15 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

Dólar Blue

- Compra: $1.409.

- Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.468,46 para la compra, y $1.471,10 para la venta.

Este lunes 15 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.480.

BBVA

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.482.

Banco Galicia

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

Banco Santander

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.470.

Banco Credicoop

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.440.

Banco Macro

- Compra: $1.410.

- Venta: $1.475.

Banco Supervielle