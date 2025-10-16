Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre

11-01-2024 dólar city Córdoba cotizaciones
CITY DE CÓRDOBA. | FOTO CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Este jueves 16 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.405 pesos y cotiza a 1.355 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.405.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.434.
  • - Venta: $1.465.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,80 para la compra, y $1.443,61 para la venta.

Este jueves 16 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.420.

BBVA

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.410.

ICBC

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.415.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.360.
  • - Venta: $1.410.

Banco Santander

  • - Compra: $1.360.
  • - Venta: $1.410.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.400.

Banco Macro

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.415.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.338.
  • - Venta: $1.378.
