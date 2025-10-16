El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.405 pesos y cotiza a 1.355 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.405.
Dólar Blue
- - Compra: $1.434.
- - Venta: $1.465.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,80 para la compra, y $1.443,61 para la venta.
Este jueves 16 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.420.
BBVA
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.410.
ICBC
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.415.
Banco Galicia
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.410.
Banco Santander
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.410.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.400.
Banco Macro
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.415.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.338.
- - Venta: $1.378.