El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.405 pesos y cotiza a 1.355 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.405.

Dólar Blue

- Compra: $1.434.

- Venta: $1.465.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,80 para la compra, y $1.443,61 para la venta.

Este jueves 16 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.420.

BBVA

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.410.

ICBC

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.415.

Banco Galicia

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Banco Santander

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Banco Credicoop

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.400.

Banco Macro

- Compra: $1.340.

- Venta: $1.415.

Banco Supervielle