El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

07-06-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.475.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.439.
  • - Venta: $1.470.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.488,05 para la compra, y $1.491,04 para la venta.

Este martes 15 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.490.

BBVA

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.480.

ICBC

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.492.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.475.

Banco Santander

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.480.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Macro

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.495.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.436.
  • - Venta: $1.486.
