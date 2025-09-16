El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

Dólar Blue

- Compra: $1.439.

- Venta: $1.470.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.488,05 para la compra, y $1.491,04 para la venta.

Este martes 15 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.490.

BBVA

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

ICBC

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.492.

Banco Galicia

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

Banco Santander

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Banco Credicoop

- Compra: $1.380.

- Venta: $1.430.

Banco Macro

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.495.

Banco Supervielle