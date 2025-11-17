Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre

07-06-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este lunes 17 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.425.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.414
  • - Venta: $1.445.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.452,72 para la compra, y $1.453,10 para la venta.

Este lunes 17 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.435.

BBVA

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

ICBC

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.435.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Santander

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Banco Macro

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.435.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.394.
  • - Venta: $1.434.
