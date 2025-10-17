El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre

Este viernes 17 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.430 pesos y cotiza a 1.380 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
Dólar Blue
- - Compra: $1.449.
- - Venta: $1.480.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.472,48 para la compra, y $1.476,32 para la venta.
Este vienes 17 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.440.
BBVA
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.440.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.455.
Banco Galicia
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Banco Santander
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.410.
Banco Macro
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.450.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.396.
- - Venta: $1.436.