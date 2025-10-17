El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre

Este viernes 17 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.430 pesos y cotiza a 1.380 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.380.

- Venta: $1.430.

Dólar Blue

- Compra: $1.449.

- Venta: $1.480.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.472,48 para la compra, y $1.476,32 para la venta.

Este vienes 17 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.440.

BBVA

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.440.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.455.

Banco Galicia

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.440.

Banco Santander

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.445.

Banco Credicoop

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Banco Macro

- Compra: $1.370.

- Venta: $1.450.

Banco Supervielle