El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre

Este miércoles 17 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.480 pesos y cotiza a 1.430 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Dólar Blue

- Compra: $1.439.

- Venta: $1.470.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.468,56 para la compra, y $1.469,91 para la venta.

Este miércoles 17 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.495.

BBVA

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.485.

ICBC

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.482.

Banco Galicia

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Banco Santander

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Banco Credicoop

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.435.

Banco Macro

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.490.

Banco Supervielle