El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre

Este martes 18 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.415 pesos y cotiza a 1.365 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

Dólar Blue

- Compra: $1.419

- Venta: $1.450.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.446,83 para la compra, y $1.448,62 para la venta.

Este martes 18 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.425.

BBVA

- Compra: $1.380.

- Venta: $1.430.

ICBC

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.425.

Banco Galicia

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

Banco Santander

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.425.

Banco Credicoop

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.425.

Banco Macro

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.420.

Banco Supervielle