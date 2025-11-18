El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre

Este martes 18 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.415 pesos y cotiza a 1.365 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.415.
Dólar Blue
- - Compra: $1.419
- - Venta: $1.450.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.446,83 para la compra, y $1.448,62 para la venta.
Este martes 18 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
BBVA
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
ICBC
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
Banco Galicia
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.415.
Banco Santander
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.425.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.425.
Banco Macro
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.420.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.387.
- - Venta: $1.427.