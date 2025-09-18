El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.435.
- - Venta: $1.485.
Dólar Blue
- - Compra: $1.474.
- - Venta: $1.505.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.495,39 para la compra, y $1.496,05 para la venta.
Este jueves 18 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.498.
BBVA
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
ICBC
- - Compra: $1.435.
- - Venta: $1.493.
Banco Galicia
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Banco Santander
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Banco Macro
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.495.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.