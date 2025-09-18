El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.485.

Dólar Blue

- Compra: $1.474.

- Venta: $1.505.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.495,39 para la compra, y $1.496,05 para la venta.

Este jueves 18 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.498.

BBVA

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

ICBC

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.493.

Banco Galicia

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

Banco Santander

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

Banco Credicoop

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

Banco Macro

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.495.

Banco Supervielle