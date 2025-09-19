El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
Dólar Blue
- - Compra: $1.494.
- - Venta: $1.526.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.528,21 para la compra, y $1.529,29 para la venta.
Este viernes 19 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.498.
BBVA
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.500.
ICBC
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.517.
Banco Galicia
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.500.
Banco Santander
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.500.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Banco Macro
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.500.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.