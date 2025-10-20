El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre

Este lunes 20 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

Dólar Blue

- Compra: $1.469.

- Venta: $1.500.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.536,93 para la compra, y $1.540,25 para la venta.

Este lunes 20 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.490.

BBVA

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.490.

ICBC

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.495.

Banco Galicia

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.490.

Banco Santander

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.470.

Banco Credicoop

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

Banco Macro

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.510.

Banco Supervielle