Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.515 pesos y cotiza a 1.465 pesos para la compra.

15-01-2024 dólar cotización city Córdoba peatonal
CITY DE CÓRDOBA. | FOTO CEDOC PERFIL.

Este miércoles 22 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.515 pesos y cotiza a 1.465 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.515.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.529.
  • - Venta: $1.561.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.590,78 para la compra, y $1.592,18 para la venta.

Este miércoles 22 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.530.

BBVA

  • - Compra: $1.460.
  • - Venta: $1.515.

ICBC

  • - Compra: $1.460.
  • - Venta: $1.520.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.520.

Banco Santander

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.520.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.515.

Banco Macro

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.525.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.473.
  • - Venta: $1.513.
También te puede interesar
En esta Nota