El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.515 pesos y cotiza a 1.465 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.465.
- - Venta: $1.515.
Dólar Blue
- - Compra: $1.529.
- - Venta: $1.561.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.590,78 para la compra, y $1.592,18 para la venta.
Este miércoles 22 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.465.
- - Venta: $1.530.
BBVA
- - Compra: $1.460.
- - Venta: $1.515.
ICBC
- - Compra: $1.460.
- - Venta: $1.520.
Banco Galicia
- - Compra: $1.470.
- - Venta: $1.520.
Banco Santander
- - Compra: $1.470.
- - Venta: $1.520.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.465.
- - Venta: $1.515.
Banco Macro
- - Compra: $1.470.
- - Venta: $1.525.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.473.
- - Venta: $1.513.