El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.505 pesos y cotiza a 1.455 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.455.

- Venta: $1.505.

Dólar Blue

- Compra: $1.509.

- Venta: $1.541.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.536,60 para la compra, y $1.538,17 para la venta.

Este viernes 24 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.455.

- Venta: $1.520.

BBVA

- Compra: $1.465.

- Venta: $1.520.

ICBC

- Compra: $1.445.

- Venta: $1.510.

Banco Galicia

- Compra: $1.470.

- Venta: $1.520.

Banco Santander

- Compra: $1.470.

- Venta: $1.520.

Banco Credicoop

- Compra: $1.465.

- Venta: $1.515.

Banco Macro

- Compra: $1.450.

- Venta: $1.525.

Banco Supervielle