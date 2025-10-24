Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.505 pesos y cotiza a 1.455 pesos para la compra.

05-06-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este viernes 24 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.505 pesos y cotiza a 1.455 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.455.
  • - Venta: $1.505.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.509.
  • - Venta: $1.541.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.536,60 para la compra, y $1.538,17 para la venta.

Este viernes 24 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.455.
  • - Venta: $1.520.

BBVA

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.520.

ICBC

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.510.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.520.

Banco Santander

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.520.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.515.

Banco Macro

  • - Compra: $1.450.
  • - Venta: $1.525.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.470.
  • - Venta: $1.510.
También te puede interesar
En esta Nota