El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 24 de septiembre

Este miércoles 24 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.385.
Dólar Blue
- - Compra: $1.394.
- - Venta: $1.425.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.404,12 para la compra, y $1.406,35 para la venta.
Este miércoles 24 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.395.
BBVA
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.390.
ICBC
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.415.
Banco Galicia
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.395.
Banco Santander
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.400.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.385.
Banco Macro
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.390.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.352.
- - Venta: $1.402.