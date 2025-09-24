El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 24 de septiembre

Este miércoles 24 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.385.

Dólar Blue

- Compra: $1.394.

- Venta: $1.425.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.404,12 para la compra, y $1.406,35 para la venta.

Este miércoles 24 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.315.

- Venta: $1.395.

BBVA

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.390.

ICBC

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.415.

Banco Galicia

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.395.

Banco Santander

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.400.

Banco Credicoop

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.385.

Banco Macro

- Compra: $1.340.

- Venta: $1.390.

Banco Supervielle