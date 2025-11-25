Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

Perfil Redacción Córdoba
Este martes 25 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.409
  • - Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.415,78 para la compra, y $1.460,35 para la venta.

Este martes 25 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.460.

BBVA

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.450.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Santander

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Macro

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.440.
