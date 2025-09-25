El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre

Este jueves 25 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.310 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.310.
- - Venta: $1.360.
Dólar Blue
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.420.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.369,12 para la compra, y $1.373,31 para la venta.
Este jueves 25 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.310.
- - Venta: $1.375.
BBVA
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.370.
ICBC
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.370.
Banco Galicia
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.365.
Banco Santander
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Macro
- - Compra: $1.310.
- - Venta: $1.370.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.316.
- - Venta: $1.366.