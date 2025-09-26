El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.355 pesos y cotiza a 1.305 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.355.
Dólar Blue
- - Compra: $1.394.
- - Venta: $1.425.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.378,64 para la compra, y $1.381,54 para la venta.
Este viernes 26 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.370.
BBVA
- - Compra: $1.305.
- - Venta: $1.360.
ICBC
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.370.
Banco Galicia
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.335.
Banco Santander
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.350.
Banco Macro
- - Compra: $1.302.
- - Venta: $1.358.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.322.
- - Venta: $1.372.