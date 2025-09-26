Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.355 pesos y cotiza a 1.305 pesos para la compra.

07-06-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.305.
  • - Venta: $1.355.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.394.
  • - Venta: $1.425.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.378,64 para la compra, y $1.381,54 para la venta.

Este viernes 26 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.305.
  • - Venta: $1.370.

BBVA

  • - Compra: $1.305.
  • - Venta: $1.360.

ICBC

  • - Compra: $1.315.
  • - Venta: $1.370.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Banco Santander

  • - Compra: $1.320.
  • - Venta: $1.370.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.300.
  • - Venta: $1.350.

Banco Macro

  • - Compra: $1.302.
  • - Venta: $1.358.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.322.
  • - Venta: $1.372.
