El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

28-05-2024 dólar cotización city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba

Este viernes 28 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.475.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.4
  • - Venta: $1.455.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.481,12 para la compra, y $1.479,00 para la venta.

Este viernes 28 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.485.

BBVA

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.475.

ICBC

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.470.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.470.

Banco Santander

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.480.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.430.
  • - Venta: $1.480.

Banco Macro

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.480.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.438.
  • - Venta: $1.478.
