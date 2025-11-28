El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

Dólar Blue

- Compra: $1.4

- Venta: $1.455.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.481,12 para la compra, y $1.479,00 para la venta.

Este viernes 28 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.485.

BBVA

- Compra: $1.425.

- Venta: $1.475.

ICBC

- Compra: $1.410.

- Venta: $1.470.

Banco Galicia

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.470.

Banco Santander

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Banco Credicoop

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Banco Macro

- Compra: $1.420.

- Venta: $1.480.

Banco Supervielle