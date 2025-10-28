Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre

Este martes 28 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

10-06-2024 cotización dólar city Córdoba
ZONA DE LA CITY EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 28 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.449
  • - Venta: $1.480.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.441,29 para la compra, y $1.444,12 para la venta.

Este martes 28 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.470.

BBVA

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.460.

ICBC

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.450.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.370.
  • - Venta: $1.450.

Banco Santander

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.515.

Banco Macro

  • - Compra: $1.365.
  • - Venta: $1.455.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.397.
  • - Venta: $1.437.
También te puede interesar
En esta Nota