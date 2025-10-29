El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
Dólar Blue
- - Compra: $1.454
- - Venta: $1.485.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.475,98 para la compra, y $1.476,77 para la venta.
Este miércoles 29 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.510.
BBVA
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.495.
ICBC
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.485.
Banco Galicia
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Santander
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.500.
Banco Macro
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.500.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.444.
- - Venta: $1.484.