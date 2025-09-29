El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre

Este lunes 29 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.350 pesos y cotiza a 1.300 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.350.

Dólar Blue

- Compra: $1.424.

- Venta: $1.455.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.426,66 para la compra, y $1.432,90 para la venta.

Este lunes 29 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.365.

BBVA

- Compra: $1.315.

- Venta: $1.370.

ICBC

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.390.

Banco Galicia

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.360.

Banco Santander

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.370.

Banco Credicoop

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.350.

Banco Macro

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.370.

Banco Supervielle