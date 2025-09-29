El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre

Este lunes 29 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.350 pesos y cotiza a 1.300 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.350.
Dólar Blue
- - Compra: $1.424.
- - Venta: $1.455.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.426,66 para la compra, y $1.432,90 para la venta.
Este lunes 29 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.365.
BBVA
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.370.
ICBC
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.390.
Banco Galicia
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.360.
Banco Santander
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.350.
Banco Macro
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.311.
- - Venta: $1.361.