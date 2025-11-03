El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre

Este lunes 3 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.475 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Dólar Blue
- - Compra: $1.429
- - Venta: $1.460.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.477,46 para la compra, y $1.484,85 para la venta.
Este lunes 3 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.485.
BBVA
- - Compra: $1.420.
- - Venta: $1.475.
ICBC
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.470.
Banco Galicia
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Santander
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.425.
- - Venta: $1.475.
Banco Macro
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.475.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.432.
- - Venta: $1.472.