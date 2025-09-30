El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre

Este martes 30 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.380 pesos y cotiza a 1.330 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.380.
Dólar Blue
- - Compra: $1.414.
- - Venta: $1.445.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.452,73 para la compra, y $1.455,91 para la venta.
Este martes 30 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.395.
BBVA
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.385.
ICBC
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.405
Banco Galicia
- - Compra: $1.325.
- - Venta: $1.375.
Banco Santander
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.380.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.370.
Banco Macro
- - Compra: $1.315.
- - Venta: $1.390.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.332.
- - Venta: $1.382.