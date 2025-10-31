Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre

Este viernes 31 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.

04-06-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este viernes 31 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.439
  • - Venta: $1.470.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.468,59 para la compra, y $1.471,47 para la venta.

Este miércoles 29 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.475.

BBVA

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.465.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.465.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

Banco Santander

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.470.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Banco Macro

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.460.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.460.
También te puede interesar
En esta Nota