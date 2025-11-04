Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre

Este martes 4 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.500 pesos y cotiza a 1.450 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.450.
  • - Venta: $1.500.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.429
  • - Venta: $1.460.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.503,27 para la compra, y $1.504,00 para la venta.

Este martes 4 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.450.
  • - Venta: $1.510.

BBVA

  • - Compra: $1.440.
  • - Venta: $1.495.

ICBC

  • - Compra: $1.435.
  • - Venta: $1.515.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.440.
  • - Venta: $1.490.

Banco Santander

  • - Compra: $1.425.
  • - Venta: $1.475.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.495.

Banco Macro

  • - Compra: $1.440.
  • - Venta: $1.505.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.467.
  • - Venta: $1.507.
