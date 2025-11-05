Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre

Este miércoles 5 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.435 pesos para la compra.

29-05-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este miércoles 5 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.435 pesos y cotiza a 1.485 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.435.
  • - Venta: $1.485.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.439
  • - Venta: $1.470.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.496,28 para la compra, y $1.496,68 para la venta.

Este miércoles 5 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.435.
  • - Venta: $1.495.

BBVA

  • - Compra: $1.435.
  • - Venta: $1.490.

ICBC

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.505.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.435.
  • - Venta: $1.485.

Banco Santander

  • - Compra: $1.440.
  • - Venta: $1.490.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.440.
  • - Venta: $1.490.

Banco Macro

  • - Compra: $1.427.
  • - Venta: $1.487.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.462.
  • - Venta: $1.502.
