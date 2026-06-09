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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 9 de junio

Este martes 9 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.415 pesos y cotiza a 1.465 pesos para la compra.

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Perfil Redacción Córdoba
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Este martes 9 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.415 pesos y cotiza a 1.465 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.429
  • - Venta: $1.460.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.465,08 para la compra, y $1.465,70 para la venta.

Este martes 9 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.475.

BBVA

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

ICBC

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.465.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.389.
  • - Venta: $1.439.
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