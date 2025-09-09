El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre

Este martes 9 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.425 pesos y cotiza a 1.365 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
El riesgo país
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
Dólar Blue
- - Compra: $1.359.
- - Venta: $1.399.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.434,26 para la compra, y $1.435,10 para la venta.
Este martes 9 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
BBVA
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
ICBC
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.437.
Banco Galicia
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Banco Santander
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.435.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.450.
Banco Macro
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.440.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.349.
- - Venta: $1.389.