El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre

Este martes 9 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.425 pesos y cotiza a 1.365 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.425.

Dólar Blue

- Compra: $1.359.

- Venta: $1.399.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.434,26 para la compra, y $1.435,10 para la venta.

Este martes 9 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.425.

BBVA

- Compra: $1.380.

- Venta: $1.430.

ICBC

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.437.

Banco Galicia

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.440.

Banco Santander

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.435.

Banco Credicoop

- Compra: $1.390.

- Venta: $1.450.

Banco Macro

- Compra: $1.380.

- Venta: $1.440.

Banco Supervielle