Córdoba en off: ¿La bomba de humo la tiró Juan Negri?

En el mundo radical explotó la comidilla tras conocerse el trascendido de que Juan Negri recalaría en el “Partido Cordobés” de Martín Llaryora con su incorporación en el área de Transporte de la Municipalidad o en el Ente Metropolitanol, según la fuente a la que se consulte. El asunto fue desmentido (siempre en privado) por el núcleo negrista.

No obstante, en el partido radical, fieles al internismo a flor de piel, no tardaron en llegar los distintos comentarios de lo sucedido. “Fue pura operación”, dijo un boina blanca, aunque no puso el acento en el PJ, sino en el propio Negri junior.

“Lanza esta operación con el ánimo de aumentar sus ‘acciones’ y mostrarse en Giardino (por el cónclave radical) como a un radical al que no hay que dejar ir”, señaló el interlocutor, quien advirtió que hace esto para reclamar “un cargo” que le corresponda al radicalismo. La novele promete tener varios capítulos más.

En el peronismo nadie se hace cargo

Otra de las versiones que surgieron tras el posible paso del radical al ‘Partido Cordobés’ surgió en el peronismo. Tanto desde el gobierno provincial como desde la Municipalidad nadie se hizo cargo del presunto “desembarco” del exconcejal de la UCR. Eso sí: algunos conjeturan que podría haberse tratado de una prueba de ensayo y error y luego de las fuertes críticas tanto en el radicalismo como en el PJ, la operación podría haber sido cancelada.

Lo concreto es que Negri no fue al encuentro radical de Villa Giardino y en los pasillos del tradicional evento de la UCR recibió críticas muy duras de parte de la dirigencia del centenario partido. “Algunos chicanean con que sólo es el hijo de Mario… pero en este caso tampoco ayudó su casi nula experiencia en el área transporte o que carezca de vínculos muy aceitados con intendentes, para sumarse eventualmente al Ente Metropolitano, que fue otra versión que surgió”, fue uno de los comentarios en un break en Giardino.

Los carteles de Prunotto agitaron la interna radical

El plenario de dirigentes de la UCR que se realizó en Villa Giardino comenzó el viernes a la tarde y concluyó ayer. En la primera jornada, la radical díscola a la que quieren expulsar del partido, la vicegobernadora Myrian Prunotto, organizó un acto paralelo en un hotel ubicado a cuatro cuadras de la sede de la convocatoria oficial.

El acto tuvo como principal orador a Juan Carlos “Polo” Gait, que cuenta con el aval de la vicegobernadora. Allí se vieron carteles que decían “la vicegobernadora es radical”, lo que fue considerado como un acto de provocación por el Comité Provincia. “No tiene sentido lo que hizo Myrian”, razonaban algunos dirigentes boina blanca.

Pero la cosa no terminó allí. Una pequeña comitiva de amigos de Prunotto fue ayer al congreso y pretendió poner otro cartel de la vice, pero la recepción fue hostil. “Se tuvieron que ir velozmente”, dijo una fuente partidaria que reconoció que se vivió un mal momento.

Agrelo y el Caballo de Troya

El vecinalista Rodrigo Agrelo insistió en su postura de que el oficialismo buscó introducir un “Caballo de Troya” con el proyecto de la polémica de autoría del libertario Agustín Spaccesi para desactivar la movida opositora por el peaje de La Calera.

En distintos contactos que tuvo el vecinalista en la tarde del miércoles pasado -en medio de la sesión frustrada- se mostró absolutamente convencido del accionar del peronismo. “El PJ y LLA urden una maniobra para abortar la aprobación de la ley que elimina el peaje a La Calera”, se le escuchó decir.

Antes de la sesión que finalmente se cayó, la oposición tenía 35 votos para avanzar en el debate en el recinto. El interbloque JxC, el propio Agrelo y los legisladores Luciana Echevarría y Federico Alesandri iban a apoyar esta iniciativa demandada por los vecinos que generaba un fuerte dolor de cabeza al poder peronista.

Voces cambiemistas advirtieron que el oficialista Rodrigo Rufeil (exintendente de La Calera y con presencia en ese territorio) no le quedaba otra que abstenerse en la votación y, según la oposición, iba a haber otra baja en HUxC. Ante la posibilidad de que salga la ley, el PJ debió desactivar la movida opositora con el “Caballo de Troya” del proyecto libertario.

De Loredo – Juez contra Lousteau

La conducción bicéfala de Juntos por el Cambio Córdoba rompió todos los puentes con el senador y titular de la UCR nacional, Martín Lousteau. Tanto Rodrigo de Loredo como Luis Juez se muestran como opositores más que dialoguistas con el gobierno de Javier Milei. El diputado mantiene una fuerte pelea con su correligionario y exsocio en Evolución por sus posturas encontradas ante las políticas implementadas por el liberal libertario en el poder. De hecho, le valió el veto deloredista en la invitación al encuentro de Giardino con la excusa de “provincializar” el cónclave radical.

Parado como un “amarillo” aliado de Milei, Juez salió con los tapones de punta contra Lousteau. Por las críticas a la Ley Bases, el cordobés lo trató de fiel representante del kirchnerismo. “Está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que por ahí asusta”, le enrostró al senador porteño.

En las redes no tardaron de hacer eco del embate contra Lousteau. Desde una cuenta que se dice “Radical de Illia” apuntaron al pasado de Juez. “¿Ahora nos habla el Luis Juez kirchnerista, o el menemista? ¿O el Pinosolanista?, retrucaron. Un radical formoseño lanzó por las redes: “A Juez y Bullrich no les queda partido por el cual pasar”.

¿Se viene un descuento en las dietas?

El encontronazo del miércoles pasado en la Unicameral fue muy fuerte y volvió a exponer el choque de fuerzas ante la marcada paridad. Los legisladores de Juntos por el Cambio, el vecinalismo, la izquierda y el peronismo K no dieron quorum para frenar “un nuevo atropello” contra la oposición, según denunciaron.

Para el arco opositor significó una demostración de fuerza ante un peronismo que busca “acallar las voces opositoras”, se quejaron. La polémica se generó por el apoyo del PJ al proyecto del libertario Agustín Spaccesi que condiciona el tratamiento sobre tablas de los proyectos.

Por lo bajo, una voz radical advirtió que podría venir la represalia oficialista por el lado de una orden de la vicegobernadora Myrian Prunotto para descontarles el 12,5% de las dietas a los opositores que pegaron el faltazo a la sesión. Es que la medida de protesta de los opositores generó un fuerte malestar en la titular del Poder Legislativo. De ocurrir el descuento será un factor que tense la cuerda a más no poder entre oficialistas y opositores en una relación legislativa en torno al funcionamiento de la Cámara que viene a los tumbos.