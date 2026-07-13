Córdoba recibirá un anticipo de hasta $400.000 millones de Nación para afrontar compromisos financieros

El Gobierno nacional autorizó un anticipo de fondos coparticipables de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, tras un pedido realizado por la administración de Martín Llaryora para afrontar necesidades transitorias de financiamiento. La medida quedó oficializada este lunes mediante el decreto 584/2026 publicado en el Boletín Oficial y convierte a Córdoba en la decimosexta jurisdicción alcanzada por este mecanismo durante 2026.

Según explicó el Ejecutivo nacional en los fundamentos de la norma, la solicitud provincial respondió a “dificultades financieras transitorias” para atender compromisos presupuestarios y amortizaciones de deuda. El objetivo del anticipo es brindar una respuesta inmediata ante problemas temporales de liquidez.

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El monto final que recibirá Córdoba todavía no fue definido y quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que deberá evaluar la capacidad de devolución de la Provincia y su participación dentro del régimen de coparticipación federal.

Los recursos deberán ser reintegrados durante el ejercicio fiscal 2026 y tendrán una tasa de interés nominal anual del 15% desde el momento del desembolso hasta su cancelación. La devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que Córdoba recibe del Tesoro nacional.

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Con esta autorización, Córdoba se suma a otras 15 provincias que ya accedieron a anticipos de coparticipación durante el año. Entre ellas se encuentran Entre Ríos, incorporada en enero; Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, que fueron incluidas en abril; y Santa Fe y Jujuy, sumadas en junio.