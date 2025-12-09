Córdoba: un niño de 7 años fue atropellado en barrio Los Plátanos

Un nene de siete años resultó gravemente herido este lunes por la noche luego de ser atropellado por un auto en barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió por la noche en la esquina de Ángelo Peredo y Comechingones, donde un Renault Sandero conducido por un hombre de 42 años embistió al pequeño, según informó la Policía.

Tras el impacto, el niño sufrió una lesión en la pierna que los médicos consideraron compatible con una fractura de fémur. Primero fue asistido por el servicio de emergencias 107 y luego una unidad de Ecco lo trasladó de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención especializada.

Las circunstancias en las que ocurrió el siniestro aún no están claras. El conductor manifestó que, por motivos que se investigan, no pudo evitar el choque cuando el menor se encontraba en la intersección de las calles mencionadas.

Hasta el momento, no trascendieron nuevos datos sobre la evolución del niño ni sobre posibles responsabilidades en el hecho. La Policía continúa trabajando para determinar cómo se produjo el impacto y las causas que derivaron en el accidente.