Cordobesismo modelo 2025: foco en la territorialidad, obra pública y contención social

Con el inicio de las sesiones legislativas y las elecciones de medio término en el horizonte, el 2025 comenzará a intensificar se en materia política a partir del febrero. Desde el oficialismo ya exhiben las primeras cartas y se comienza perfilar la estrategia del cordobesismo 2025, un modelo que tendrá varios ejes centrales y un grupo de actores clave en el armado. En el marco de un contexto económico complejo, el Gobierno provincial se enfocará en reforzar los que serán los pilares de su gestión: territorialidad, contención social y obra pública.

“Tenemos como desafío mantener a la provincia en constante movimiento, sin detener el plan de obra pública ni frenar los programas de empleo; y bancar los boletos sociales que caracterizan esta gestión como son el boleto educativo, el obrero social y el adulto mayor, entre otros”, señalan desde el gobierno.

Respecto al posicionamiento frente al Gobierno nacional, la premisa es clara: “Vamos a acompañar al gobierno, siempre y cuando las medidas que se implementen no sean contrarias a los intereses de Córdoba. Cuando estos estén en riesgo, no podremos seguirlos. Vamos a pelear por la baja de retenciones, los subsidios al transporte, lo que nos corresponde por la Caja de Jubilaciones. No estamos de acuerdo con que no se le ponga plata a las rutas nacionales”, explicaron.

Territorialidad

Uno de los puntos donde mayor énfasis pondrá el gobernador. El llaryorismo buscará fortalecer su presencia en el territorio y consolidar a sus referentes locales. Desde la mesa chica del sanfrancisqueño tomaron nota de ‘flaquezas’ que tuvo la elección a gobernador del 2023, cuando se sintió la falta de acompañamiento territorial de muchos dirigentes del interior.

Allegados al actual gobernador, con mucho recorrido por las rutas de la provincia, incluso se animan a esbozar una explicación al respecto: “Esa elección a gobernador la comandó Schiaretti. ‘El Gringo’, a diferencia de De la Sota, que siempre trabajó mucho la cuestión territorial, nunca hizo hincapié en esa cuestión. ¿Por qué? Porque no le hacía falta. Él pudo llevar a cabo un plan de obra pública muy importante y eso le permitió prescindir del territorio, el cual hoy por el contexto económico es imposible de hacer”.

Nombres

En ese trabajo territorial será el gobernador el principal referente a la hora de recorrer la provincia, pero la idea es que no esté solo. Hay dirigentes que serán piezas fundamentales para esa labor, entre ellos Miguel Siciliano, posible cabeza de lista de diputados por el oficialismo provincial en las elecciones legislativas de octubre, quien ya muestra en sus redes sociales parte de su trajín provincial.

Sólo en cuatro días de la semana pasada, Siciliano estuvo en Jesús María, Colonia Caroya, Traslasierra, Cruz del Eje y por varias lo calidades del departamen to Río Cuarto, en el sur de Córdoba.

Además, habrá dirigentes claves en cada uno de las regiones de la provincia que buscarán aceitar este vínculo entre los intendentes y El Panal.

En una primera lectura, en este grupo se encuentran Ignacio García Aresca y Damián Bernarte en el este; Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto; los hermanos Facundo y Marcos Torres en Alta Gracia y el departamento Santa María; Marcelo Eslava, en el norte, principalmente el departamento Sobremonte; Gustavo Brandán, flamante ministro de Cooperativas y Mutuales; Fabricio Díaz en Punilla; Rodrigo Rufeil en Colón, y Julián López, actual ministro de Justicia y Trabajo, quien llevará adelante la labor en el llamado “sur del sur”, entre otros. No serán los únicos, ya que la idea es sumar a más intendentes en esta labor y extraterritoriales que quieran sumarse.

Obra pública

Otro de los ejes del modelo de gestión del cordobesismo en este 2025 buscará ser la obra pública, un punto que le permitirá a la Provincia tomar distancia del Gobierno nacional. Sin el ritmo de inauguraciones ni la envergadura que tuvieron las obras en gestiones anteriores, debido a la compleja coyuntura económica actual, la obra pública en Córdoba buscará no quedar paralizada y para tal fin se concretarán trabajos en decenas de localidades.

Habrá nueva infraestructura vial, escuelas, polideportivos, universidades, obras de tránsito y mejoras en espacios verdes, una de las banderas de la gestión municipal de Llaryora cuando fue intendente de la capital provincial.

El 6 de Julio, en la mira

A la par de la coyuntura provincial, desde El Panal siguen de cerca lo que ocurra con la Municipalidad de Córdoba. “Necesitamos que a la ciudad le vaya bien y será uno de los temas a seguir para este 2025”, sostuvo una de las fuentes consultadas por Perfil Córdoba. Aún es un misterio si habrá cambios de nombres en la gestión del intendente Daniel Passerini, pero nadie descarta esa posibilidad.