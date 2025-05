Cristian Tejera, mecánico, amigo y ‘primer hincha’ de Colapinto: “Si le dan confianza, Franco tiene todo para consolidarse en la Fórmula 1”

Cristian Tejera se define como ‘el primer hincha’ de Franco Colapinto, el argentino que el pasado fin de semana, en el circuito italiano de Imola, hizo su reestreno en la Fórmula 1, y que el próximo domingo, en Montecarlo, tendrá su segunda experiencia como piloto titular de la escudería Alpine.

El reconocido mecánico y preparador riocuartense fue motorista y carburista en la etapa de conductor de karting de ‘Robotito’, como bautizaron por entonces al corredor bonaerense que hoy representa a nuestro país en la máxima categoría del automovilismo internacional. “Lo que le pedías, lo hacía. Es un chico que siempre tuvo talento, y a eso le fue agregando muchísima dedicación. En esa parte fue fundamental Martín Acosta, el dueño del equipo para el que Franco corrió entre 2012 y 2018, y con quien lo formamos y lo acompañamos en sus primeras experiencias afuera de nuestro país”, recuerda Tejera sobre los comienzos del pilarense.

“Junto a Martín Acosta, empezamos a trabajar con Franco cuando tenía 10 años, y en aquel momento ya se notaba que era un distinto”.

“Empezamos a trabajar con él cuando tenía 10 años, y en aquel momento ya se notaba que era un distinto. En los tiempos libres, mientras los otros pilotos se iban a jugar al fútbol, él se quedaba con nosotros revisando los motores e interesándose por todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de su karting”, relató el otrora preparador de Colapinto.

UN PLENO AL 43. “Franco siempre se preparó para esto y es un piloto que no tiene límites”, destacó Tejera, el mecánico riocuartense que acompañó a Colapinto en sus inicios. /// CEDOC PERFIL

“Desde que lo conozco, Franco ha sido un chico auténtico, empático y transparente, que siempre expresa lo que siente y que busca mejorar en forma permanente. Su principal característica es que tiene una personalidad y una cabeza extraordinarias. Yo lo vi largar una carrera en Estados Unidos en el puesto treinta y pico y llegar tercero, luego de hacer récord de vuelta tras récord de vuelta, y eso es por la fortaleza mental que tiene”, puntualiza.

“La principal característica de Colapinto es que tiene una personalidad y una fortaleza mental extraordinarias”.

Por estas horas, Tejera busca un lugar en su agenda para tratar de acompañar a Colapinto en la Fórmula 1, como lo hizo el año pasado en el GP de Las Vegas, una de las nueve pruebas que Franco disputó en 2024 como integrante del equipo Williams. “Me hubiera encantado viajar a Imola, pero ya tenía otros compromisos laborales. Si puedo, trataré de estar en Austria o en Bélgica, para compartir una carrera con él”, cuenta el mecánico riocuartense en alusión a las competencias de Spielberg y Spa-Francorchamps, programadas para el 29 de junio y el 27 de julio próximos.

Regreso por gloria

“A este retorno de Franco a la Fórmula 1 lo estoy viviendo con mucha expectativa, pero al mismo tiempo con mucha tranquilidad. Creo que llega mucho más experimentado en la parte técnica y también más maduro en lo emocional, y sé que es un chico que siempre se dispone de la mejor manera para hacer las cosas bien”, afirma Tejera desde el Imperio del Sur.

“En las últimas semanas no he hablado con él, porque no quise molestarlo, pero es evidente que está en una etapa de acomodamiento, más allá de que esta vez tuvo más tiempo para prepararse que el año pasado”, destacó Tejera.

“Comparando con el año pasado, Franco llega mucho más preparado en lo técnico y también más maduro en lo emocional”.

“En la carrera de Imola se notó que todavía hay cosas para ajustar en la planificación y en la estrategia del equipo, y con el diario del lunes también podríamos decir que no debió haber chocado en los ensayos. No obstante, Franco ya demostró que es un piloto de Fórmula 1 y estoy convencido de que, si le dan confianza, tiene todo para consolidarse en la categoría”, puntualizó.

COLAPINTO Y BRIATORE. El embajador argentino en la Fórmula 1 y el experimentado y reconocido asesor ejecutivo de la escudería francesa Alpine. /// CEDOC PERFIL

En su taller de Río Cuarto, Tejera exhibe con orgullo fotos que lo muestran con Colapinto y también algunas ‘reliquias’ del piloto, como el cuadro con el buzo con el número 43 de la escudería Alpine y una dedicatoria de puño y letra. “Para Cris, por todos los buenos momentos que pasamos juntos”.

Otra muestra del estrecho vínculo que existe entre el piloto y su preparador de los tiempos del karting fueron las palabras que Colapinto le dedicó a Tejera, señalándolo en público, cuando coincidieron el año pasado en un evento previo al Gran Premio de Miami. “Si hoy estoy acá, es gracias a él”.

“Que Colapinto esté donde está, no es fruto de la casualidad. De todas las personas que manejan la F1, no hay ninguno que sea ciego”.

“Yo creo que Franco siempre se preparó para esto, porque desde chico tuvo las metas claras. Es un piloto muy inteligente y muy detallista, y realmente considero que no tiene límites. No sólo maneja, sino que piensa. Por algo lo buscó Briatore (Flavio, asesor ejecutivo de Alpine), un tipo que no es ningún zonzo y que a esta altura de su carrera va por la gloria. Que Colapinto esté donde está, no es fruto de la casualidad. De todas las personas que manejan la Fórmula 1, no hay uno que sea ciego”, subrayó.

DOBLETE EN CÓRDOBA. En su etapa en el karting, Colapinto se consagró campeón de Senior en Río Cuarto en 2018. Años atrás, había ganado una competencia de Pre-Junior en Colonia Caroya, corriendo bajo la lluvia. /// CEDOC PERFIL

El día que ‘Robotito’ conquistó el Imperio

Siete años antes de irrumpir en el deslumbrante mundo de la Fórmula 1, Franco Colapinto exhibió su talento para el manejo y cantó victoria en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Fue el domingo 30 de setiembre de 2018, cuando el piloto de la ciudad bonaerense de Pilar, por entonces un quinceañero, se adjudicó la tercera fecha del Campeonato Argentino de Karting y se encaminó hacia la obtención del título de la categoría Senior.

Aquella vez, Colapinto llegó sobre la hora para participar en la carrera que se disputó en el Imperio del Sur, ya que en los días previos había estado en Europa probando autos de Fórmula 3 y Fórmula 4 española, y compitiendo en el Mundial de Karting. “Esa carrera fue en la última temporada que compartió con nosotros, antes de pasarse a los autos, y la verdad es que cumplió una actuación superlativa”, recuerda Tejera.

“Con nosotros, Franco también corrió en Colonia Caroya en 2012 ó 2013, cuando competía en la Pre-Junior. Aquella vez no sólo ganó la carrera, sino que le sacó una vuelta de ventaja al segundo, corriendo bajo la lluvia”, recordó el preparador de motores de kart.