Cuota Hilton: dos cordobeses en la lista de los frigoríficos habilitados para exportar carne vacuna

Los frigoríficos Logros S.A. y Bustos y Beltran S.A. son los únicos cordobeses autorizados que podrán exportar carne vacuna premian a la Unión Europea (UE) y al Reino Unidos en la campaña 2025/27. En ese reparto confeccionado por el Gobierno, solo una decena de frigoríficos concentran el 69% de la Cuota Hilton.

Todo fue confirmado por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, distribuyó, a través re la resolución 105/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Serán 29.499 toneladas entre 81 firmas, de las cuales 44 pertenecen al grupo de los frigoríficos y 37 a los denominados “proyectos conjuntos”.

Dentro de las firmas más beneficiadas está Swift Argentina, con 3.509 toneladas. El podio se completa con el Frigorífico Rioplatense 2.358 toneladas y Arre Beef con 2.227 toneladas.

El top 10 se completa con Frigorífico Gorina (2.219 tn); Quickfood (1.502 tn); Azul Natural Beef (1.461 tn); SA Import. y Export. de la Patagonia (1.235 tn); Coto Cicsa (1.197); Compañía Bernal (1.059 tn); y, FRIMSA S.A. (968 tn).

Chammas negocia la compra de Ottonello Hnos: y prepara otro paso en su expansión como grupo alimenticio

En el caso de los “Proyectos Conjuntos”, que son asociaciones de productores que exportan de manera directa, se le asignaron 2.938 toneladas, siendo las firmas más beneficiadas Malefu Agropecuaria, Agrupación de Agricultores ULSA, y Carnes Virreyes, con 282 toneladas.

Qué pasó con los cordobeses

Para el nuevo ciclo comercial, los dos establecimientos habilitados en la provincia recibirán en conjunto 667,23 toneladas. Pero no son buenas noticias del todo, la cifra marca una reducción frente a las 764,04 toneladas que se les habían asignado en el ciclo 2025/2026.

Hacia adentro del mapa productivo cordobés, el impacto se sintió de manera desigual entre las plantas:

Frigorífico Logros (Río Segundo): Continúa siendo el principal jugador local con una asignación de 598,44 toneladas, aunque sufrió una pérdida del 15% en su volumen respecto al período anterior.

Continúa siendo el principal jugador local con una asignación de 598,44 toneladas, aunque sufrió una pérdida del 15% en su volumen respecto al período anterior. Bustos y Beltrán (Juárez Celman): Su planta dispondrá de 68,79 toneladas, logrando que su participación mejorara un 14,6% en la comparación interanual.

Resolución 105/2026 de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Las exportaciones de carne vacuna y menudencias coronaron un arranque de año excepcional a nivel nacional. Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), durante los primeros cinco meses del año los envíos treparon a US$ 1.833 millones, lo que representa un contundente salto del 44,7% interanual, apalancado principalmente por el fuerte repunte de las cotizaciones en el mercado global.

En materia de volumen el balance país también dejó saldo positivo, registrando un crecimiento del 8% para alcanzar las 271.400 toneladas peso producto. Si la mirada se amplía a los últimos 12 meses (junio de 2025 a mayo de 2026), el sector acumuló despachos totales por 733.990 toneladas, inyectando US$ 4.453 millones a la economía nacional.