De contragolpe, el PJ pone la lupa sobre Carasso y busca herir a la UCR y al juecismo

El oficialismo salió a la ofensiva y puso bajo la lupa la situación judicial del dirigente radical Marcos Carasso, en una movida que apunta a trasladar la presión política hacia la oposición y, particularmente, hacia la UCR y el juecismo. La avanzada fue interpretada como un contragolpe del PJ en medio de las derivaciones políticas que dejó el femicidio de Agostina Vega.

En ese marco, el bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) presentó un pedido de informes ante la Justicia Federal para conocer el estado y alcance de la investigación que involucra al ex diputado nacional y ex candidato a vicegobernador de Luis Juez en 2023. Asimismo, solicitó precisiones sobre el allanamiento realizado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La iniciativa también reclama información sobre las funciones para las que fueron designados Carasso y Claudio Suchecki —cuñado de Juez— dentro del organismo de control, así como las tareas efectivamente desempeñadas por ambos.

Carasso quedó imputado en una causa que investiga presuntas maniobras de sobrefacturación en el PAMI. En ese contexto, la semana pasada fue allanado su domicilio particular en General Cabrera, al igual que la oficina que ocupa en el Tribunal de Cuentas, organismo cuya conducción responde al juecismo.

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De este modo, el PJ colocó el foco sobre el organismo provincial en un movimiento que fue leído como un pase de factura hacia los principales referentes del Frente Cívico y la UCR. La maniobra se produce en medio de las repercusiones políticas generadas por el asesinato de la adolescente de 14 años que conmociona a Córdoba y al país.

Las principales bancadas opositoras en la Legislatura presentaron ayer dos pedidos de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez. Asimismo, tras confirmarse el peor desenlace en el caso Agostina, renovaron sus reclamos por la salida de Juan Pablo Quinteros del Ministerio de Seguridad, en el marco de la crisis política y judicial desatada por el caso Barrelier, principal acusado del crimen, que golpea al PJ en el poder.

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Doble vara

La ofensiva oficialista fue encabezada por el presidente del bloque de HUxC, Facundo Torres, quien acusó a la oposición de aplicar una "doble vara" frente a los hechos que involucran a dirigentes propios.

"Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia", sostuvo el legislador, en referencia a las críticas y pedidos impulsados tras el caso Agostina Vega.

"No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono", remarcó. Sin embargo, Torres cuestionó que "cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó a buena parte de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe".

Asimismo, defendió el pedido de informes al señalar que el Tribunal de Cuentas es "un organismo público sostenido con recursos de todos los cordobeses" y sostuvo que conocer las funciones para las que fueron designados sus agentes y las tareas que efectivamente cumplen "debería ser algo absolutamente normal".

"Tan importante como hacer preguntas es estar dispuesto a responderlas. Especialmente cuando el involucrado fue quien te representó en las urnas en las últimas elecciones", reforzó el oficialista en su crítica.

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Rendir cuentas

En la misma línea se expresó la vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi, quien calificó el allanamiento al Tribunal de Cuentas como un hecho de "enorme relevancia institucional" y sostuvo que la situación requiere "claridad y respuestas por parte de todos los actores involucrados".

Según señaló, el pedido de informes busca conocer los alcances de la investigación judicial y obtener precisiones sobre las responsabilidades y funciones asignadas a Carasso y Suchecki dentro del organismo.

"Esto no se trata de una discusión partidaria. Se trata de garantizar transparencia en una institución pública que administra recursos aportados por todos los cordobeses y que hoy forma parte de una investigación judicial de interés público", afirmó la oficialista.

La parlamentaria peronista advirtió que "las instituciones se fortalecen cuando brindan respuestas y rinden cuentas" y consideró que esa obligación es aún mayor cuando se trata de dirigentes que han recibido el respaldo ciudadano a través del voto.

En tanto, el legislador Leonardo Limia (HUxC) se sumó a la avanzada oficialista y elevó el tono de las críticas al apuntar directamente contra la oposición. "Da vergüenza la doble vara del juecismo y el radicalismo", cuestionó, para luego sostener que "hoy reina el silencio cuando cada vez son más los indicios de una utilización política y oscura del Tribunal de Cuentas".

De igual modo, cargó contra los principales referentes opositores al señalar que "cuando los hechos involucran a los suyos, callan", en alusión a Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Mientras su par de bancada, el socialista Matías Chamorro, redobló la presión sobre Carazzo: "De posible sobrefacturación en el PAMI a 'controlar' con súper sueldo el gasto de la provincia a pedido de Luis Juez. ¿Le alcanzará a Carasso los 6 palos que gana en el Tribunal de Cuentas de la provincia para pagarse el abogado defensor en la Justicia Federal?", fustigó.

De este modo, el bloque oficialista pidió información a la Justicia Federal para conocer el alcance de la situación judicial que involucra a Carasso y advirtió, en dichos de Limia, que "los cordobeses tienen derecho a saber qué ocurrió, por qué hubo un allanamiento y si existieron irregularidades en el manejo de un organismo sostenido con recursos públicos".

Así, el oficialismo buscó pasar de la defensiva al ataque y trasladar la discusión política hacia el terreno de la transparencia institucional del Tribunal de Cuentas. La jugada también apunta a exponer a la oposición frente a una causa que involucra a un dirigente radical hoy sin poder interno en la UCR, pero bancado por Juez, en medio de una escalada de acusaciones cruzadas que sigue tensionando el escenario político cordobés.