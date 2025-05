De la Sota y Estévez, con duros reproches a propios y extraños por voltear la sesión para subir las jubilaciones

La oposición dura fracasó este miércoles en su intento de sesionar en la Cámara de Diputados al no reunir el quorum exigido de 29 parlamentarios sentados en sus bancas para tratar el incremento de los haberes y del bono de emergencia para jubilados. El gobernador Martín Llaryora, al igual que otros mandatarios, jugó a favor de la Casa Rosada.

De Loredo descartó de plano sumarse a LLA, pero planteó reunirse para “armar un frente antijusticialista”

Para inactivar la sesión fogoneada por la oposición dura al gobierno de Javier Milei fueron claves las ausencias de tres de los cinco diputados cordobeses del bloque federal. También se ausentaron legisladores que responden a los gobernadores Gerardo Zamora, Raúl Jalil e Ignacio Torres.

El gobernador Llaryora le dio la orden a Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca de dejar las bancas vacías. Por el contrario, sí estuvieron presentes Natalia De la Sota y Juan Brügge. El amarillo cordobés Oscar Agost Carreño también expresó su voluntad ocupando su escaño.

La convocatoria impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal de Miguel Pichetto y los “radicales sin peluca” de Democracia para Siempre pudo sentar en las bancas a 125 de los 129 necesarios para habilitar la sesión en la que se buscaría un incremento de los haberes y del bono de emergencia para jubilados.

El temario incluía además destrabar el nombramiento de la presidencia de la comisión investigadora $LIBRA y la designación de representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN). Como así también la emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Los bloques de la Libertad Avanza (LLA), conducido por Gabriel Bornoroni; la UCR de Rodrigo de Loredo, y el PRO habían anticipado que no iban a bajar al recinto en clara señal de rechazo a los proyectos previsionales (con el argumento de que atentan contra el orden fiscal) y la designación de Juan Forlón y Emilio Monzó como auditores de la AGN.

Duras críticas

Sensiblemente molesta, la diputada De la Sota disparó munición pesada en un mensaje a propios y extraños. Sus expresiones se interpretaron como un duro cuestionamiento a la interna del PJ con tonada por el faltazo de sus pares peronistas.

“Se cayó la sesión para tratar la moratoria y el bono para jubilados, la emergencia por inundaciones en provincia de Buenos Aires y la estafa con $LIBRA, pero muchos diputados no bajaron a dar quorum. Es necesario que expliquen por qué”, demandó la peronista cordobesa con autonomía.

En ese plano, De la Sota sentenció: “Nada justifica ausentarse para tratar temas tan trascendentes”. De este modo, la opositora anti-Milei cargó contra los ausentes, pero el tiro por elevación fueron sus pares del peronismo cordobés.

“Vengan a laburar”, fue el reclamo que lanzó la camporista Gabriela Estévez (UxP) a los diputados que no bajaron al recinto. “¿Qué puede ser más importante para un diputado que dar quorum en una sesión donde se debate el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia por inundaciones?”, remarcó la kirchnerista cordobesa en su dura crítica.

En su reproche, Estévez fustigó: “Fueron votados para dar respuestas al pueblo. No dar quorum con este temario no es estrategia, es especular con el sufrimiento de la gente”.

Fuego cruzado

El cordobés Bornoroni celebró que la oposición haya “fracasado” en su convocatoria. En su argumento, el libertario afirmó que “no podrán derrumbar el equilibrio fiscal de Javier Milei”.

“Nuevamente el kirchnerismo intentó ir al recinto de Diputados a aprobar leyes que aumenten el gasto público”, cuestión el jefe de la bancada LLA. “No pudieron. Vamos a defender a los argentinos de bien con uñas y dientes”, enfatizó el dirigente violeta con tonada y cerró su mensaje por las redes al estilo Milei: “VLLC!”.

Por su parte, Agost Carreño lamentó que no haya sido posible la sesión para abordar "un temario muy importante y urgente". "En política se gana y se pierde. Generalmente, el oficialismo es el que no está nunca dispuesto a perder, por eso intentaron algunos artilugios como sacar del objeto del temario un tema que creo era muy importante. Y creo que ahí no salimos del juego democrático de ganar o perder", reprochó el amarillo cordobés.

El integrante del bloque federal, uno de los espacios promotor del plenario, remarcó: "No celebro que acá no estén sentados muchos diputados que tendrían que estar discutiendo temas urgentes e importantes que, principalmente, estamos hablando de jubilados que no llegan a fin de mes y, en segundo lugar, las emergencias por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires".

En su embestida, el diputado federal se refirió al criptogate. El opositor advirtió que el poder libertario "no puede tapar el sol con la mano", debido a que el tema sigue vigente por las noticias de la prensa, aunque "el gobierno lo quiera negar o fingir demencia como que no existe". Por último, cuestionó los "artilugios" del oficialismo para "trabar" la comisión investigadora en Diputados.