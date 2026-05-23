De Rivas: “Sorprende la crueldad de un gobierno que ajusta sin mirar a quién daña”

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, cuestionó con dureza la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar con cambios en el régimen de Zona Fría que afectan a Córdoba y sostuvo que el Gobierno nacional “ajusta sin mirar a quién daña”. En una extensa entrevista en Punto a Punto Radio, el dirigente habló además del impacto social de las políticas de Javier Milei, defendió el rol de los municipios y aseguró que el cordobesismo representa un modelo “de desarrollo y federalismo” frente al esquema económico libertario.

—¿Qué sobre lo que resolvió Diputados respecto de la zona fría?

—Es cada vez más compleja la situación que le ponen al interior, a los vecinos, a los costos y al consumo. Esto de zona fría se quitó libremente y sin explicar realmente los motivos y estaría bueno que quienes votaron a favor sean sinceros. Porque no son subsidios: es una tarifa diferenciada que se logró después de muchísimo trabajo y análisis estadísticos sobre temperaturas y consumo de gas en Córdoba.

—¿Por qué considera grave la decisión?

—Porque aun teniendo las mismas temperaturas y el mismo nivel de consumo que justificó la incorporación de Córdoba al régimen, ahora se quita el beneficio. Y además los cordobeses vamos a seguir pagando en cada factura el fondo fiduciario para sostener Zona Fría en otras provincias. Es gravísimo: no sólo nos lo quitan, sino que seguimos financiándolo.

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—Hay quienes sostienen que esto era previsible porque Milei hizo campaña hablando de ajuste y motosierra. ¿Le sorprende?

—Sorprende la crueldad. Sorprende que estando en la gestión no se entienda que hay que mejorar la calidad de vida de la gente. Milei dijo muchas cosas, pero nunca dijo que iba a quitar medicamentos del PAMI, recortar discapacidad o sacar Zona Fría. Y la gente lo votó, pero eso no significa que no defendamos aquello que consideramos justo para Córdoba y para nuestra gente. Nosotros entendemos que desde la gestión pública hay que sostener salud, promover crecimiento y ayudar a quienes quedaron afuera.

—Usted plantea que los municipios están cubriendo áreas que abandona Nación.

—Totalmente. Nosotros no dijimos en campaña que íbamos a hacernos cargo de todo lo que el Gobierno nacional dejara de atender. Pero lo estamos haciendo igual. Atendemos personas que quedaron afuera del PAMI, situaciones vinculadas a discapacidad, asistencia alimentaria y salud. Lo hacemos con pocos recursos y cada vez más asfixiados, pero por convicción. Tenemos caída de coparticipación, caída del consumo y menos actividad económica. Pero no cerramos dispensarios, no dejamos de asistir personas ni frenamos obras esenciales. Seguimos gestionando porque creemos que la prioridad es la gente y no solamente cerrar un Excel.

—¿Cree que empieza a existir arrepentimiento social respecto del Gobierno nacional?

—No lo sé. Hay que respetar la institucionalidad y después será la gente la que evalúe electoralmente si se sintió representada o defraudada. Sí noto mucha preocupación social, mucho miedo a perder el trabajo y mucha angustia económica. Pero hablar de arrepentimiento es algo que definirá la sociedad cuando vote.