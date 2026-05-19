Donar leche materna en Córdoba: el acto solidario que puede alimentar a bebés prematuros

En el marco del Día Mundial y Provincial de la Donación de Leche Humana, que se conmemora cada 19 de mayo, el Hospital Materno Neonatal remarca que la donación leche materna es clave para que más bebés internados en neonatología puedan recibir este tipo de alimentación segura. En ese sentido, el Banco de Leche Humana del hospital es el único espacio especializado de Córdoba que se encarga de recibir la leche donada, analizarla, pasteurizarla y distribuirla, garantizando su seguridad antes de que llegue a los recién nacidos que la necesitan.

Lorena D’Andrea e Inés Ballocchi, responsables del área en el Hospital Materno Neonatal, explicaron que la leche pasteurizada se destina principalmente a "bebés menores de 1.500 gramos, recién nacidos con menos de 32 semanas de gestación o niños internados cuyas madres no pueden amamantar o no producen leche suficiente".

“El Banco de Leche Humana es un servicio especializado que tiene una doble misión: promover la lactancia materna y garantizar leche segura para bebés vulnerables”, señalaron desde el equipo del Neonatal.

“La leche humana transmite exactamente lo mismo que transmite la sangre, es un fluido biológico”, explicaron las profesionales. En ese sentido señalaron que "muchos bebés prematuros dependen exclusivamente de leche humana pasteurizada durante sus primeros días de vida".

Donar para ayudar

Para convertirse en donante, la mujer debe estar amamantando, tener excedente de leche y atravesar una evaluación médica y serológica. Además, no debe consumir alcohol, tabaco, drogas ni medicación incompatible con la lactancia. “Actualmente, el Banco de Leche Humana cuenta con 12 donantes activas", aunque las profesionales explicaron que el número cambia constantemente según la demanda y las campañas de difusión.

El proceso puede realizarse tanto en el hospital como en el domicilio de la donante. Una vez aprobados los estudios, el banco entrega recipientes estériles y realiza acompañamiento profesional durante todo el período de extracción y conservación. Según detallaron, el trámite suele demorar menos de 15 días desde el primer contacto.

La leche donada pasa por distintas etapas de análisis y pasteurización antes de ser distribuida a las neonatologías que la solicitan. Una vez procesada, puede conservarse hasta seis meses, aunque desde el banco aseguraron que la rotación suele ser alta por la demanda permanente.

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“Ninguna fórmula logró igualar lo que aporta la leche materna”, afirmaron las coordinadoras. En ese sentido, remarcaron que contiene anticuerpos y propiedades inmunológicas fundamentales para el desarrollo de los bebés.

Desde el Banco de Leche también destacaron que incluso pequeñas cantidades pueden generar un impacto importante. "Con apenas 100 centímetros cúbicos de leche humana pasteurizada se puede alimentar entre seis y ocho bebés prematuros".

Además, aclararon que muchas veces existe confusión entre los bancos de leche y los lactarios o centros de lactancia. “El Banco de Leche Humana del Neonatal es el único servicio de la provincia autorizado para recolectar, procesar y distribuir leche materna donada”, precisaron.

Las profesionales definieron la donación como un acto “voluntario, altruista y gratuito” y señalaron que el trabajo del banco funciona como “un puente entre una familia que dona y otra que recibe”.

Cómo contactarse para donar

Las mujeres interesadas pueden comunicarse directamente con el Banco de Leche Humana del Hospital Materno Neonatal a través de: