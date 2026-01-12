Donde averiguar quiénes son los fiscales y jefes policiales responsables de la seguridad en cada barrio

¿A quién acudir ante una sospecha o un hecho de inseguridad consumado? La Provincia estrenó un sitio web que informa la distribución de los barrios en distritos y quiénes están a cargo de cada uno de ellos: fiscal, ayudante fiscal y jefe policial.

Dónde averiguar quiénes son responsables en tu barrio

Desde hace más de dos años el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia de Córdoba ha comenzado un proceso de transformación organizativa para afianzar el trabajo territorial de las fiscalías de la ciudad de Córdoba. En mayo de 2023 modificó los turnos que hacían rotar a varios fiscales en un mismo distrito y asignó grupos de barrios referenciados en las Unidades Judiciales a cargo de un mismo magistrado.

A esa decisión se sumó la coordinación con la Policía de Córdoba, de modo que coincidan los distritos de ambos organismos.

Córdoba presentó tres nuevos distritos policiales y judiciales: alcanzan a 79 barrios de la Capital

La semana pasada, algunos vecinos de esta Capital comenzaron a recibir notificaciones con el link que deriva al llamado “Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia”.

En el mismo sitio se informa que los distritos en que quedó dividido el Gran Córdoba, con la Capital adentro, son 27; pero por el momento se informan los responsables de 19.

La coincidencia de jurisdicciones territoriales del Ministerio Público Fiscal y la Policía potencia la posibilidad de prevenir e investigar delitos. Cada vecino puede saber a quién recurrir si padeció un hecho de inseguridad.

Todavía no están figuran todos los barrios, faltan unos ocho distritos. Según explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la Policía de Córdoba ya tiene todo el mapa dividido y asignado; faltan completar las fiscalías.