Dos hipótesis antagónicas: un analista anticipó las claves para octubre tras el triunfo peronista en Buenos Aires

La contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del domingo pasado plantea interrogantes sobre su impacto en las legislativas de octubre y el futuro electoral del país. El analista político Cristian Buttie, director de CB Consultora, presentó dos hipótesis antagónicas sobre las consecuencias de este resultado.

"Hay dos hipótesis antagónicas de lo que puede pasar en octubre y que obviamente lo vamos a empezar a evaluar con las primeras mediciones", explicó Buttie en diálogo con Radio Continental Córdoba. El especialista identificó dos escenarios posibles que podrían definir el panorama político nacional.

Primera hipótesis: el efecto arrastre del desencanto

La primera teoría que maneja el consultor apunta a un posible "efecto arrastre" negativo para el gobierno nacional. "Una es que haya efecto arrastre, de que la elección de la provincia de Buenos Aires arrastre a que los desencantados se queden en su casa y no voten, y obviamente el voto bronca contra Javier Milei vaya y vote y eso sea contraproducente para el gobierno nacional", detalló Buttie.

Quién es Leo Nardini, el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires

El analista político explicó que este escenario se sustenta en el comportamiento electoral observado el domingo: "Ya se demostró que el voto bronca estuvo totalmente presente porque ese fue el que le dio esta diferencia extraordinaria al peronismo en la provincia de Buenos Aires. El desencantado se quedó en su casa y el que estaba enojado con Milei fue y votó totalmente motivado".

Segunda hipótesis: el voto por miedo al kirchnerismo

El segundo escenario plantea una dinámica opuesta, basada en la experiencia electoral de 2019. "La otra hipótesis es que suceda lo que pasó en las PASO y las generales del 2019: que los 15 puntos de Alberto Fernández en las PASO asustaron tanto al votante apático de Macri que en las generales pudo votar en masa a Macri y obviamente achicó la diferencia de 15 a 8", recordó Buttie.

"No porque estuvieran encantados de Macri, sino porque votar al gobierno de Macri era el mal menor con respecto a la vuelta al kirchnerismo", precisó el consultor, sugiriendo que un mecanismo similar podría beneficiar al oficialismo actual.

Provincias Unidas: factor de definición electoral

En este contexto, el espacio político Provincias Unidas emerge como un elemento que podría alterar significativamente el mapa electoral. Buttie advirtió sobre las consecuencias que podría generar este bloque de gobernadores opositores.

"Los votos que eventualmente pueda sacar Provincias Unidas, tal vez se los va a quitar justamente a ese peronismo bonaerense y va a favorecer también al oficialismo nacional, en tal caso", pronosticó el consultor.

El analista considera que Provincias Unidas, integrado por gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Morales (Jujuy), podría captar entre 8 y 10 puntos a nivel nacional, cifra suficiente para incidir en la definición electoral.

Luis Juez sobre Milei: "Yo entendí que era su amigo, pareciera que tenés que entregar tus convicciones"

Finalmente, Buttie atribuyó tanto el mal resultado del oficialismo en Buenos Aires como la consolidación de Provincias Unidas a "una mala praxis política de quienes estuvieron a cargo" de la estrategia gubernamental.

"La creación de Provincias Unidas es pura y exclusivamente una mala praxis política del gobierno nacional. No debería existir Provincias Unidas si el gobierno nacional no hubiese ninguneado tanto a los gobernadores", concluyó el especialista, quien anticipa que las mediciones de las próximas semanas serán clave para determinar cuál de las dos hipótesis sobre el comportamiento electoral se impondrá en octubre.

Cristian Buttie - CB Consultora.

Kicillof: el gran beneficiado

Buttie no tiene dudas sobre el principal beneficiado del resultado bonaerense: "Yo creo que el peronismo bonaerense ya lo tiene a Kicillof como candidato a presidente. Gran parte del peronismo y gran parte de los intendentes lo tienen como fija".

El consultor consideró que la elección del domingo fue "la prueba de fuego" para el gobernador bonaerense, que "fue exitosa", consolidando su proyección presidencial para 2027.

Vilches: rechazo a Milei y sin cheque en blanco al peronismo; la izquierda busca crecer en Córdoba

Respecto a un eventual acercamiento entre Kicillof y los gobernadores de Provincias Unidas, Buttie fue categórico: "El límite es Cristina para estos gobernadores. Pullaro no se va a juntar con Kicillof si atrás está Cristina, lo mismo Nacho Torres".

El analista recordó que "Kicillof fue bastante explícito en su discurso de triunfo. Dijo que Cristina iba a estar libre, con lo cual él es la garantía de que Cristina debe ser indultada". Esta posición marca una línea divisoria clara entre ambos espacios políticos.