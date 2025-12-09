Efecto Shakira en Córdoba: el show que marcará un récord económico y atraerá a más de 120 mil turistas a la ciudad

La llegada de Shakira al estadio Mario Alberto Kempes, con dos funciones casi agotadas, desató una ola de expectativas en toda la provincia. Según adelantó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, los recitales representan “el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba”.

Shakira en Córdoba

La ocupación hotelera en la capital ya alcanzó el 100%, y la demanda se desplazó hacia Sierras Chicas, Villa Carlos Paz y Alta Gracia, donde también se registra un fuerte movimiento.

Más de 120 mil personas movilizadas

Entre público y acompañantes, se proyecta la llegada de 120 mil visitantes, un número que supera ampliamente el movimiento generado por shows internacionales anteriores como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin.

Los organizadores aproximaron un impacto económico de 55 millones de dólares, cifra que posiciona al fin de semana como uno de los eventos culturales más relevantes del año.

Después del finde largo: otro impulso para el turismo

El megaoperativo para los recitales ocurre a pocos días de un fin de semana largo con resultados muy positivos. Capitani informó que se movilizaron 180 mil turistas, con un impacto estimado de $22 mil millones en toda la región.

Los niveles de ocupación también fueron sólidos: Villa General Belgrano (65%), Potrero de Garay (62%), La Falda (75%), Carlos Paz (68%), Miramar (78%), Almafuerte (58%), Río Ceballos (65%) y Balnearia con un sorprendente 100%, entre otras localidades.