Córdoba: vuelven las 12 cuotas y hasta se evalúan planes de 24

Las promociones con financiación en cuotas sin interés vuelven a instalarse como una de las principales herramientas del comercio cordobés para sostener el consumo en un contexto de baja actividad. Desde el sector advierten que el acceso al financiamiento es hoy clave para impulsar las ventas y sostener el movimiento en los locales del centro de la ciudad.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Córdoba, Fernando Faraco, confirmó que ya están en marcha nuevas acciones comerciales y eventos especiales para incentivar las compras, entre ellas la “Noche de las Compras” en la peatonal 9 de Julio. "Allí se aplicarán planes de hasta 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés con tarjetas locales, y promociones especiales con otras entidades financieras". Además, no descartó que en el corto plazo puedan incorporarse esquemas de hasta 24 cuotas.

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Faraco explicó que el financiamiento se volvió una herramienta indispensable en el actual escenario económico. En ese sentido, sostuvo que “la única manera que la gente consuma un poquito es con cuotas sin interés”, y agregó que el contexto general impacta de forma directa en el nivel de ventas, obligando a los comercios a buscar alternativas para sostener la actividad, especialmente en el centro de la ciudad.

En paralelo, el sector impulsa eventos nocturnos y jornadas especiales de ventas que combinan espectáculos, descuentos y promociones. Faraco señaló que estas acciones buscan “crear masividad de gente” y generar mayor circulación de público, con el objetivo de aprovechar herramientas como las cuotas sin interés para convertir la visita en compra efectiva.

El dirigente también señaló que algunas cadenas nacionales de electrodomésticos están reduciendo su presencia en la provincia, lo que abre espacio a comercios locales que buscan ganar competitividad con estrategias de precios y financiamiento más flexibles. En ese marco, advirtió que hay empresas que “se están yendo de Córdoba”, lo que reconfigura el escenario comercial.

En este contexto, el comercio apuesta a sostener estas iniciativas como una forma de amortiguar la caída del consumo y evitar una mayor retracción en las ventas, mientras se aguarda una posible mejora en las condiciones económicas que permita recuperar el nivel de actividad. Faraco remarcó que el objetivo es “ver el vaso medio lleno” y mantener acciones que permitan sostener el movimiento comercial.