El cuarteto hace historia: la UNESCO declara al género cordobés Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La noticia sorprendió a Córdoba mientras todavía despuntaba la mañana. Desde Nueva Delhi, donde sesiona el Comité Intergubernamental de la UNESCO, llegó la confirmación: el cuarteto, el sonido que moldeó la identidad popular cordobesa durante más de siete décadas, ya forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

La votación se produjo alrededor de las 7.30 (hora argentina) y fue seguida minuto a minuto por las autoridades municipales. En diálogo con Cadena 3, el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor “Pichi” Campana, celebró la decisión y destacó su impacto simbólico.

“Estamos realmente muy contentos que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, aseguró. "Me parece que es un día especial, un día diferente, este género tan nuestro".

El anuncio abre una nueva etapa para el género más representativo: más visibilidad, más memoria y un reconocimiento que lo saca definitivamente del territorio local para convertirlo en un símbolo cultural del mundo.