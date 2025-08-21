El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.315 pesos y cotiza a 1.275 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.315.
Dólar Blue
- - Compra: $1.324.
- - Venta: $1.354.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.308,61 para la compra, y $1.309,59 para la venta.
Este jueves 21 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.315.
BBVA
- - Compra: $1.280.
- - Venta: $1.320.
ICBC
- - Compra: $1.224,90.
- - Venta: $1.338,10.
Banco Galicia
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.315.
Banco Santander
- - Compra: $1.280.
- - Venta: $1.320.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.315.
Banco Macro
- - Compra: $1.276.
- - Venta: $1.316.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.283.
- - Venta: $1.323.