CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto

Este jueves 28 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.320 pesos para la compra.

14-06-2024 cotización dólar city Córdoba
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.320.
  • - Venta: $1.360.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.339.
  • - Venta: $1.369.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.356,25 para la compra, y $1.358,03 para la venta.

Este jueves 28 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.320.
  • - Venta: $1.360.

BBVA

  • - Compra: $1.325.
  • - Venta: $1.365.

ICBC

  • - Compra: $1.288,60.
  • - Venta: $1.397,26.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

Banco Santander

  • - Compra: $1.325.
  • - Venta: $1.365.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

Banco Macro

  • - Compra: $1.330.
  • - Venta: $1.373.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.339.
  • - Venta: $1.379.
