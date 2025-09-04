El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 4 de septiembre

Este jueves 4 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.375.

Dólar Blue

- Compra: $1.334.

- Venta: $1.364.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.368,31 para la compra, y $1.369,43 para la venta.

Este jueves 4 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.375.

BBVA

- Compra: $1.340.

- Venta: $1.380.

ICBC

- Compra: $1.288,60.

- Venta: $1.409,50.

Banco Galicia

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.375.

Banco Santander

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.375.

Banco Credicoop

- Compra: $1.340.

- Venta: $1.380.

Banco Macro

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.379.

Banco Supervielle