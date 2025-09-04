El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 4 de septiembre

Este jueves 4 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.375.
Dólar Blue
- - Compra: $1.334.
- - Venta: $1.364.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.368,31 para la compra, y $1.369,43 para la venta.
Este jueves 4 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.375.
BBVA
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.380.
ICBC
- - Compra: $1.288,60.
- - Venta: $1.409,50.
Banco Galicia
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.375.
Banco Santander
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.375.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.380.
Banco Macro
- - Compra: $1.355.
- - Venta: $1.379.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.343.
- - Venta: $1.383.