El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 1 de septiembre

Este lunes 1 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.320 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.360.

Dólar Blue

- Compra: $1.329.

- Venta: $1.359.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.356,54 para la compra, y $1.357,79 para la venta.

Este lunes 1 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.360.

BBVA

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.365.

ICBC

- Compra: $1.249,40.

- Venta: $1.384.

Banco Galicia

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.360.

Banco Santander

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.365.

Banco Credicoop

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.365.

Banco Macro

- Compra: $1.300.

- Venta: $1.345.

Banco Supervielle