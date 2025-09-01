El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 1 de septiembre

Este lunes 1 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.320 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.360.
Dólar Blue
- - Compra: $1.329.
- - Venta: $1.359.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.356,54 para la compra, y $1.357,79 para la venta.
Este lunes 1 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.360.
BBVA
- - Compra: $1.325.
- - Venta: $1.365.
ICBC
- - Compra: $1.249,40.
- - Venta: $1.384.
Banco Galicia
- - Compra: $1.320.
- - Venta: $1.360.
Banco Santander
- - Compra: $1.325.
- - Venta: $1.365.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.325.
- - Venta: $1.365.
Banco Macro
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.345.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.370.