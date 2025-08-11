El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.285 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.335.
Dólar Blue
- - Compra: $1.309.
- - Venta: $1.339.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.331,84 para la compra, y $1.332,44 para la venta.
Este lunes 11 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.285.
- - Venta: $1.335.
BBVA
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.340.
ICBC
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.347.
Banco Galicia
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.335.
Banco Santander
- - Compra: $1.295.
- - Venta: $1.335.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.300.
- - Venta: $1.350.
Banco Macro
- - Compra: $1.306.
- - Venta: $1.344.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.310.
- - Venta: $1.350