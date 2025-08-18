El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.310 pesos y cotiza a 1.270 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.270.
- - Venta: $1.310.
Dólar Blue
- - Compra: $1.304.
- - Venta: $1.334.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.307,80 para la compra, y $1.308,18 para la venta.
Este lunes 18 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.270.
- - Venta: $1.310.
BBVA
- - Compra: $1.270.
- - Venta: $1.310.
ICBC
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.327.
Banco Galicia
- - Compra: $1.270.
- - Venta: $1.310.
Banco Santander
- - Compra: $1.270.
- - Venta: $1.310.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.315.
Banco Macro
- - Compra: $1.275.
- - Venta: $1.319.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.280.
- - Venta: $1.320.