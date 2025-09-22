Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre

Este lunes 22 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.430 pesos y cotiza a 1.380 pesos para la compra.

11-06-2024 cotización dólar Córdoba city
COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.455.
  • - Venta: $1.475.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.429,82 para la compra, y $1.430,47 para la venta.

Este lunes 22 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.360.
  • - Venta: $1.440.

BBVA

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.450.

ICBC

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.370.
  • - Venta: $1.430.

Banco Santander

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

Banco Macro

  • - Compra: $1.382.
  • - Venta: $1.440.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.401.
  • - Venta: $1.451.
