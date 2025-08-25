Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Este lunes 25 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.295 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.329.
  • - Venta: $1.359.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.326,91 para la compra, y $1.330,81 para la venta.

Este lunes 25 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

BBVA

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

ICBC

  • - Compra: $1.259,20.
  • - Venta: $1.373,80.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Banco Santander

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.335.

Banco Macro

  • - Compra: $1.300.
  • - Venta: $1.345.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.304.
  • - Venta: $1.344.
